Moda, Ferragamo: verde infermiere e blu guanto dentista i colori dell'inverno 2021-2022 (Di sabato 27 febbraio 2021) La nuova idea di Ferragamo? I colori delle uniformi. Ma non solo quelle militari, mimetiche. L'inverno 2021-2022, per lui e per lei, sarà dominato dal verde boy scout e dal verde infermiere, dal rosa cheerleader, dal blu guanto da dentista e dall'azzurro da camicia della polizia. Ad aprire lo show coed, degli abiti in pelle dai colori saturi accompagnati a scarpe con tacco sagomato e aria futuristica L'articolo proviene da Firenze Post.

