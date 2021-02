Minorenne del Casertano si allontana da casa | ritrovata in 24ore dai carabinieri

(Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Ihanno ritrovato una 15enne di Capodrise (Caserta) di cui i genitori avevano denunciato la scomparsa ieri sera. Laè stata rintracciata in un appartamento di amici nel quartiere Secondigliano di Napoli daidelle stazioni di Marcianise e Secondigliano, che insono riusciti a ricostruire i contatti telefonici avuti dall’adolescente, le conversazioni via chat con i compagni di scuola, e i suoi movimenti. I militari hanno applicato il “piano provinciale per le persone scomparse”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

I carabinieri hanno ritrovato una 15enne di Capodrise (Caserta) di cui i genitori avevano denunciato la scomparsa ieri sera. La minorenne è stata rintracciata in un appartamento di amici nel quartiere ...Ieri sera gli agenti del commissariato di Terracina, Latina, hanno eseguito una misura cautelare del divieto di avvicinamento a carico di una signora ...