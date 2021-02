Minniti lascia il Parlamento | guiderà la Fondazione Med-Or di Leonardo

(Di sabato 27 febbraio 2021) Marcodà una nuova svolta alla sua carriera:ile va a capo di una neonatadi, l’ex Finmeccanica controllata per il 30 per cento dal ministero dell’Economia. Lo scrive Repubblica, spiegando che la creatura affidata a, che ne sarà presidente, è stata costituita giovedì con una deliberazione del cda di: si chiama Med-or, sigla che da sola ne determina l’area di competenza, il Mediterraneo allargato fin sotto il Sahara, il Medio e l’estremo oriente. La nuova avventura dell’ex ministro dell’Interno è dentro una struttura che sarà qualcosa di più di un think-tank: si pone come “mediatore economico, industriale e culturale” fra l’Italia e i Paesi di un’area vastissima. Secondo la relazione approvata dal ...

Marco Minniti dà una nuova svolta alla sua carriera: lascia il Parlamento e va a capo di una neonata fondazione di Leonardo, l'ex Finmeccanica controllata per il 30 per cento dal ministero dell'Econom ...Marco Minniti lascia il seggio di deputato del Pd alla Camera: andrà a presiedere la nuova fondazione di Leonardo, la ex Finmeccanica, partecipata dallo Stato, che opera nei settori di difesa, aerospa ...