Milano | ultimo weekend in zona gialla L' appello di Sala | ' Vi prego di tenere un comportamento corretto'

repubblica : Folla sui Navigli nell'ultimo venerdì di zona gialla a Milano: Il governo ha comunicato questa sera alla Lombardia… - repubblica : Gli scriteriati dell'ultimo drink tutti insieme appassionatamente: la maggioranza silenziosa di prudenti non ne può… - OptaPaolo : 4 - Prima di Romelu Lukaku, l’ultimo giocatore dell’Inter a segno in quattro Derby di Milano di fila in Serie A è s… - DanieleScarpini : Folla sui Navigli nell'ultimo venerdì di zona gialla a Milano - ExcessMidnight : RT @rej_panta: Folla sui Navigli nell'ultimo venerdì di zona gialla. La condanna dell’ ultimo drink ai cittadini. La repubblica https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano ultimo

La Repubblica

"Comportatevi in modo adeguato al difficile momento": è questo l'appello con cui il sindaco diGiuseppe Sala chiude un video su Facebook in cui invita i milanesi, nell'fine settimana giallo prima che la Lombardia rientri in zona arancione, al rispetto delle regole annunciando che ...'Comportatevi in modo adeguato al difficile momento': è questo l'appello con cui il sindaco diGiuseppe Sala chiude un video su Facebook in cui invita i milanesi , nell'fine settimana giallo prima che la Lombardia rientri in zona arancione , al rispetto delle regole annunciando ...L'arcivescovo di Milano Mario Delpini: "Difficile trovare le parole per la moglie e le figlie" Limbiate (Monza), 27 febbraio 2021 - Poco prima dei funerali di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano u ..."La terza ondata pandemica è arrivata, spinta dalla variante inglese". Così il sindaco di Milano Beppe Sala ha detto in un videomessaggio rivolto a tutti i milanesi, a cui in vista dell'ultimo weekend ...