Milano, rave party alla Darsena: musica e balli, poi maxi rissa (Di sabato 27 febbraio 2021) Milano sta per tornare in zona arancione e all’orizzonte, secondo gli esperti, c’è un nuovo picco di contagi e che a tutti sia chiesta la massima dose di responsabilità Leggi su corriere (Di sabato 27 febbraio 2021)sta per tornare in zona arancione e all’orizzonte, secondo gli esperti, c’è un nuovo picco di contagi e che a tutti sia chiesta la massima dose di responsabilità

Corriere : Ultimo weekend in fascia gialla: assembramenti Milano, rave party alla Darsena con musi... - Ticinonline : Nell'ultimo sabato in giallo, sui Navigli di Milano scatta il rave #milano #navigli - GiorgiaMidang : Bravi, bella gente. - GiulioTerzi : Ultimo weekend in fascia gialla: assembramenti Milano, rave party alla Darsena con musica e balli - Piergiulio58 : Milano, spunta un rave party in Darsena. E Roma chiude le piazze - Il Giorno -