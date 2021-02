Milano, rapine violente a coetanei: la polizia sgomina una baby gang (Di sabato 27 febbraio 2021) commenta La polizia di Milano ha sgominato una baby gang responsabile di almeno 10 rapine negli ultimi mesi in diversi parchi cittadini, eseguendo un'ordinanza cautelare nei confronti di quattro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 27 febbraio 2021) commenta Ladihato unaresponsabile di almeno 10negli ultimi mesi in diversi parchi cittadini, eseguendo un'ordinanza cautelare nei confronti di quattro ...

repubblica : Rapine violente a coetanei nel parco Solari di Milano: presa la baby gang, tre ragazzi in comunità e uno portato ne… - Yogaolic : RT @repubblica: Rapine violente a coetanei nel parco Solari di Milano: presa la baby gang, tre ragazzi in comunità e uno portato nel carcer… - Yogaolic : RT @SkyTG24: Milano, rapine violente a coetanei: quattro minori arrestati - MilanoSpia : Rapine violente a coetanei per bici o cellulari, arrestati quattro minori - angiuoniluigi : RT @repubblica: Rapine violente a coetanei nel parco Solari di Milano: presa la baby gang, tre ragazzi in comunità e uno portato nel carcer… -