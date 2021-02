Milano, musica e balli in Darsena per centinaia di ragazzi (anche senza mascherina) nell'ultimo sabato in giallo (Di sabato 27 febbraio 2021) Nonostante i servizi anti - assembramenti delle forze dell'ordine e l'appello del sindaco Sala a comportarsi 'in modo adeguato al difficile momento', lo spettacolo che si è presentato in Darsena a ... Leggi su leggo (Di sabato 27 febbraio 2021) Nonostante i servizi anti - assembramenti delle forze dell'ordine e l'appello del sindaco Sala a comportarsi 'in modo adeguato al difficile momento', lo spettacolo che si è presentato ina ...

Corriere : Ultimo weekend in fascia gialla: assembramenti Milano, rave party alla Darsena con musi... - repubblica : In Darsena decine di persone per l'aperitivo, a dispetto delle misure antiCovid - paferro : Milano: musica e balli in Darsena per addio alla zona gialla (premio Darwin dell’anno direi) - endimione_c : Questa demenzialità assoluta, certo che arriva il picco, purtroppo ci muoiono gli innocenti e non solo chi se la ce… - serenel14278447 : Ultimo weekend in fascia gialla: a Milano assembramenti, rave party alla Darsena con musica e balli. Corriere della sera. ?? -