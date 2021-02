Milano lunedì in arancione. Sala: "Comportatevi bene nel weekend o pagheremo pegno" (Di sabato 27 febbraio 2021) Da lunedì la Lombardia passa in zona arancione e torna a preoccupare l’area di Milano, in cui ieri si sono registrati 1.145 casi nell’hinterland, 457 solo in città. L’ondata, scrive il Corriere, è partita: Oltre 4 mila nuovi contagiati negli ultimi 5 giorni. Quasi 40 per cento in più rispetto a due settimane fa.... Il problema è il futuro: perché l’ondata è ripartita, e avrà una curva di crescita che durerà almeno 30 giorni. “Comportatevi in modo adeguato al difficile momento” è l’appello con cui il sindaco di Milano Giuseppe Sala chiude un video su Facebook in cui invita i milanesi, nell’ultimo fine settimana giallo al rispetto delle regole annunciando che comunque ci saranno controlli più decisi. “Siamo in arancione da lunedì ma avendo un ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 27 febbraio 2021) Dala Lombardia passa in zonae torna a preoccupare l’area di, in cui ieri si sono registrati 1.145 casi nell’hinterland, 457 solo in città. L’ondata, scrive il Corriere, è partita: Oltre 4 mila nuovi contagiati negli ultimi 5 giorni. Quasi 40 per cento in più rispetto a due settimane fa.... Il problema è il futuro: perché l’ondata è ripartita, e avrà una curva di crescita che durerà almeno 30 giorni. “in modo adeguato al difficile momento” è l’appello con cui il sindaco diGiuseppechiude un video su Facebook in cui invita i milanesi, nell’ultimo fine settimana giallo al rispetto delle regole annunciando che comunque ci saranno controlli più decisi. “Siamo indama avendo un ...

A Limbiate i funerali di Luca Attanasio, l'ambasciatore ucciso in Congo Esequie celebrate dall'arcivescovo di Milano Delpini. E' il giorno delle esequie per Luca Attanasio, l'ambasciatore nella Repubblica democratica del Congo, ucciso lunedì scorso. L'arrivo del feretro è stato accolto da un applauso all'...

