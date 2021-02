Milano | la Lombardia di nuovo arancione | cosa si può fare e cosa no da lunedì

repubblica : Folla sui Navigli nell'ultimo venerdì di zona gialla a Milano: Il governo ha comunicato questa sera alla Lombardia… - Corriere : Lombardia verso l'arancione: dovranno chiudere bar e ristoranti - Corriere : ?????? I dati della Lombardia: 4.557 nuovi casi e 48 decessi. A Milano città +457 contagi, a Brescia +918-… - gb46290720 : RT @Affaritaliani: Lombardia torna zona arancione Ecco che cosa cambia da lunedì - Affaritaliani : Lombardia torna zona arancione Ecco che cosa cambia da lunedì -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Lombardia

Nelle provincie, sempre alti i dati nella città metropolitana di(1.145 di cui 457 a... Roberto Speranza, per comunicare che da lunedì prossimo, 1 marzo, lasarà in fascia ...e latornano di nuovo in zona arancione a partire da lunedì 1° marzo. La notizia è arrivata nel pomeriggio di venerdì annunciata dal presidente della Regione, Attilio ...La crescita di casi Covid riguarda, però, tutta la Lombardia. Nelle ultime 24 ore nella Regione sono stati individuati ben 4.557 positivi.Casi raddoppiati in due settimane e ieri altri 11 decessi. Verso il prolungamento di tutti i divieti: con questi dati le scuole non riapriranno il 3 marzo ...