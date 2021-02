Milano, in Darsena folla di giovani accalcati a ballare nell’ultimo sabato in zona gialla (Di sabato 27 febbraio 2021) Una folla di ragazzi, alcuni con la mascherina e molti altri senza, accalcati a ballare o chiacchierare a bordo acqua: è la scena che si è vista questa sera intorno all’ora di cena alla Darsena di Milano, nell’ultimo sabato di zona gialla prima che la Regione, da lunedì, torni in area arancione. I video girati dal Tg1 e dal Corriere della Sera mostrano come l’area si sia di fatto trasformata in unico maxi-assembramento, con tanto di musica. Eppure la Questura di Milano aveva comunicato di aver potenziato i servizi di controllo. Proprio oggi il sindaco Beppe Sala aveva rivolto un appello ai milanesi, chiedendo di “tenere un comportamento corretto“. “Fatelo per la nostra salute e per chi negli ospedali sta lavorando a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) Unadi ragazzi, alcuni con la mascherina e molti altri senza,o chiacchierare a bordo acqua: è la scena che si è vista questa sera intorno all’ora di cena alladidiprima che la Regione, da lunedì, torni in area arancione. I video girati dal Tg1 e dal Corriere della Sera mostrano come l’area si sia di fatto trasformata in unico maxi-assembramento, con tanto di musica. Eppure la Questura diaveva comunicato di aver potenziato i servizi di controllo. Proprio oggi il sindaco Beppe Sala aveva rivolto un appello ai milanesi, chiedendo di “tenere un comportamento corretto“. “Fatelo per la nostra salute e per chi negli ospedali sta lavorando a ...

