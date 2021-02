Milano Fashion Week | il riassunto della quarta giornata di sfilate

(Di sabato 27 febbraio 2021)dimilanesi: oggi tra i protagonisti assoluti Giorgio Armani, Ferragamo, Scervino e Laura Biagiotti Continua lae ladi oggi è particolarmente ricca di spunti eestremamente interessanti. Lasi è aperta alle 10:00 con la sfilata, sempre digitale, di Sportmax ed è continuata con le collezioni di Gabriele Colangelo e Onitsuka Tiger. Mentre alle 11:30 è stata presentata la nuova collezione di Alessandro dell’Acqua x Elena Mirò. Come ha dichiarato a Vogue, Alessandro Dell’Acqua ha presentato una collezione all’insegna dell’inclusività: “ho pensato di costruire abiti desiderabili senza lasciarmi condizionare dalle regole legate alle taglie, e nessuna taglia. Mi sono ...

GQitalia : Il legame tra moda e social è sempre più forte #tiktok #mfw - Socialupmag : Ferragamo libera il futuro della moda e inaugura gli Hunger Games! #ferragamoaw21 #mdfw - nicolasvillar12 : RT @vogue_italia: La nuova collezione Max Mara si ispira allo stile british, senza trascurare il gusto italiano. Guardate il video e clicca… - vogue_italia : La nuova collezione Max Mara si ispira allo stile british, senza trascurare il gusto italiano. Guardate il video e… - zazoomblog : Milano Fashion Week 2021: Chiara Boni presenta la FW21-22 Leisure Collection - #Milano #Fashion #2021: #Chiara -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Fashion

Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Il concept Siamo a, nella quarta giornata dellaweek illuminata dal sole tiepido di primavera. Giorgio Armani così racconta e spiega la presenza simbolica protagonista del suo show: '...Nella quarta giornata della settimana della moda digitale disfilano le modelle e i capi della collezione autunno - inverno 2021 della casa di moda Italiana fondata nel 1927. Ecco alcuni dei capi in passerellaQuarta giornata di sfilate milanesi: oggi tra i protagonisti assoluti Giorgio Armani, Ferragamo, Scervino e Laura Biagiotti ...Folla a Milano tra aperitivo e shopping: Carabinieri e Polizia in azione. Da lunedì la Lombardia entrerà in zona arancione ...