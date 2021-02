Milano Fashion Week: i look beauty tra naturalezza e libertà (Di sabato 27 febbraio 2021) La Fashion Week di Milano è senza dubbio più composta rispetto ai dettagli inaspettati avvistati sulle passerelle di New York e Londra. Le tendenze per il prossimo autunno/inverno 2021-22 sono, però, unite da una innata voglia di libertà ed espressione del sé. Sentimenti che prendono forma attraverso le collezioni, la scelta di make-up e capelli. Come ha spiegato Sam McKnight che insieme al team di Wella ha curato l’hairlook di Etro: «I capelli trasmettono un senso di libertà attraverso movimento e naturalezza delle ciocche». Leggi su vanityfair (Di sabato 27 febbraio 2021) La Fashion Week di Milano è senza dubbio più composta rispetto ai dettagli inaspettati avvistati sulle passerelle di New York e Londra. Le tendenze per il prossimo autunno/inverno 2021-22 sono, però, unite da una innata voglia di libertà ed espressione del sé. Sentimenti che prendono forma attraverso le collezioni, la scelta di make-up e capelli. Come ha spiegato Sam McKnight che insieme al team di Wella ha curato l’hairlook di Etro: «I capelli trasmettono un senso di libertà attraverso movimento e naturalezza delle ciocche».

