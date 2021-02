Milano Fashion Week 2021: Chiara Boni presenta la FW21-22 Leisure Collection (Di sabato 27 febbraio 2021) Alla Milano Fashion Week 2021 Chiara Boni apre le porte della sua abitazione meneghina, attraverso un video coinvolgente ed emozionale, per presentare la sua ultima collezione. Chiara Boni firma infatti la FW 21-22 Leisure Collection. Capi confortevoli e pratici poiché le restrizioni non ci permettono ancora di poter tornare al nostro stile di vita abituale. Il video, realizzato da H2B Studio, sotto la direzione artistica di Simone Guidarelli, è stato lanciato, il 24 febbraio 2021. Il progetto rientra tra le presentazioni digitali in calendario durante la Milano Fashion Week, sulla piattaforma della Camera Nazionale ... Leggi su velvetmag (Di sabato 27 febbraio 2021) Allaapre le porte della sua abitazione meneghina, attraverso un video coinvolgente ed emozionale, perre la sua ultima collezione.firma infatti la FW 21-22. Capi confortevoli e pratici poiché le restrizioni non ci permettono ancora di poter tornare al nostro stile di vita abituale. Il video, realizzato da H2B Studio, sotto la direzione artistica di Simone Guidarelli, è stato lanciato, il 24 febbraio. Il progetto rientra tra lezioni digitali in calendario durante la, sulla piattaforma della Camera Nazionale ...

