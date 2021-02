Milan, Pioli: “Con la Roma è uno scontro diretto per la Champions. Siamo pronti” (Di sabato 27 febbraio 2021) L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match dell'Olimpico contro la Roma: "Sicuramente è una squadra che ha tante soluzioni offensive, è vero Dzeko era un punto di riferimento ma la Roma ha ottenuto ottimi risultati anche senza di lui. Stanno bene, tengono bene il campo. Noi dobbiamo contrapporci con lucidità. La classifica dice che è uno scontro diretto per la Champions, loro hanno sei punti in meno di noi e per questo è un match molto importante. PosSiamo cambiare posizioni in campo facilmente, giochiamo con un modulo elastico. Le parole di Kjaer rispecchiano quello che è stato e deve essere il nostro percorso. È bene giocare con i più forti e stanno arrivando, arriviamo a questo momento bene. Con ... Leggi su itasportpress (Di sabato 27 febbraio 2021) L'allenatore delStefanoha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match dell'Olimpico contro la: "Sicuramente è una squadra che ha tante soluzioni offensive, è vero Dzeko era un punto di riferimento ma laha ottenuto ottimi risultati anche senza di lui. Stanno bene, tengono bene il campo. Noi dobbiamo contrapporci con lucidità. La classifica dice che è unoper la, loro hanno sei punti in meno di noi e per questo è un match molto importante. Poscambiare posizioni in campo facilmente, giochiamo con un modulo elastico. Le parole di Kjaer rispecchiano quello che è stato e deve essere il nostro percorso. È bene giocare con i più forti e stanno arrivando, arriviamo a questo momento bene. Con ...

