Milan | Baresi | “Sfortunati a pescare il Manchester United E’ il favorito della competizione”

(Di sabato 27 febbraio 2021) “Siamo stati. Loè ildi questa. Hanno grandi giocatori, sappiamo che sarà molto difficile. Dobbiamo prepararci per questa partita nel miglior modo possibile”. Queste le dichiarazioni di Franco, vicepresidente onorario del, riportate da Equipe in merito ai sorteggi per gli ottavi di finale di Europa League contro il. SportFace.

... L'altro giorno, vedendo un'intervista su Rai1 mi era venuto in mente ''. Sono due fratelli che giocavano uno nell'Inter e uno nele dato che noi siamo uno interista e uno milanista, non ...Commenta per primo L'ex capitano del, Francodopo il sorteggio degli ottavi di finale in Europa League : 'Manchester United favorito, non siamo stati fortunati...'.Milan, Baresi: "Manchester United? Hanno grandi giocatori, sappiamo che sarà molto difficile. Dobbiamo prepararci per questa partita nel miglior modo possibile" ...Il sorteggio peggiore che potesse capitare. Questo, in sostanza, il pensiero di Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan, che a proposito dell'accoppiamento in Europa League contro ...