Mi sorprendono i neofascisti Vauro ribolle di odio contro la Meloni | Pronto a ripetere tutto in tribunale

(Di sabato 27 febbraio 2021) "Laleader di un partito che ha cavalcato la xenofobia e il fascismo". Un frase, quella dipronunciata a Dritto e Rovescio, che gli costa caro. Giorgiaha infatti promesso di trascinarlo inper quelle che definisce "frasi diffamantiFratelli d'Italia". E lui per tutta risposta cosa fa? Rincara la dose, ovvio. "Sonoin, nella forma e nella sostanza, quello che ho detto in tv su Giorgia", ha detto a Next Quotidiano dimostrando di non aver capito la lezione. E ancora, senza alcun limite: “Misempre iche si offendono se li chiami così. Io mica mi offendo se mi chiami comunista”. Insomma, il vignettista ...

Ultime Notizie dalla rete : sorprendono neofascisti

Adnkronos

'Misempre iche si offendono se li chiami così. Io mica mi offendo se mi chiami comunista', ha aggiunto Vauro. Tutto nasceva dalle offese ormai note rivolte dal professor ...''Misempre iche si offendono se li chiami così. Io mica mi offendo se mi chiami comunista'', ha aggiunto Vauro. Tutto nasceva dalle offese ormai note rivolte dal professor ...'Sono pronto a ripetere in tribunale, nella forma e nella sostanza, quello che ho detto in tv su Giorgia Meloni'. Lo dice Vauro a 'Next Quotidiano', risponde a Giorgia Meloni che ha minacciato di port ...“Non ho alcun interesse alla solidarietà di un personaggio come Vauro, ma per le sue dichiarazioni diffamanti rivolte verso FdI in tv ne risponderà legalmente – ha fatto sapere la Meloni -. La Meloni ...