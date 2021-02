“Mi ha rovinato..” Su tutte le fuori Cristiano Malgioglio che attacca duramente Signorini. Cos’è successo (Di sabato 27 febbraio 2021) Cristiano Malgioglio è stato uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello vip che sicuramente non è passato inosservato. Il personaggio televisivo, durante i suoi giorni di permanenza nella Casa di Cinecittà, non è si è risparmiato e ha anche stretto dei legami importanti con alcuni inquilini. Tuttavia, non ha resistito fino alla fine e, dopo la nomination del 18 dicembre, ha dovuto varcare la porta rossa con una percentuale veramente molto bassa. Pare che, stando ad alcune sue precedenti dichiarazioni, Malgioglio si sia trovato bene con i coinquilini anche se, a dire il vero, aveva persino ammesso che stava iniziando a soffrire e a non sentirsi più a proprio agio. Comunque sia, terminata la sua avventura al reality show, il paroliere ha continuato a presenziare nello studio di Italia 1 durante le dirette ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 27 febbraio 2021)è stato uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello vip che sicuramente non è passato inosservato. Il personaggio televisivo, durante i suoi giorni di permanenza nella Casa di Cinecittà, non è si è risparmiato e ha anche stretto dei legami importanti con alcuni inquilini. Tuttavia, non ha resistito fino alla fine e, dopo la nomination del 18 dicembre, ha dovuto varcare la porta rossa con una percentuale veramente molto bassa. Pare che, stando ad alcune sue precedenti dichiarazioni,si sia trovato bene con i coinquilini anche se, a dire il vero, aveva persino ammesso che stava iniziando a soffrire e a non sentirsi più a proprio agio. Comunque sia, terminata la sua avventura al reality show, il paroliere ha continuato a presenziare nello studio di Italia 1 durante le dirette ...

Robic_Escapist : Mahm00d completamente rovinato da chi gli cura la comunicazione e l’immagine, con tutte le dichiarazioni e le col…… - milenarimucci : Avete rovinato una semifinale ad un ragazzo e il compleanno alla vostra simpatica protetta. NON ERA FACILE FARE COS… - Maurizi43222162 : RT @Maurizi43222162: #GFVIP TOMMASO ZORZI dice a Dayane che se li vuole fare tutti quando e lui che crede e ne e convinto che tutti farebbe… - Maurizi43222162 : #GFVIP TOMMASO ZORZI dice a Dayane che se li vuole fare tutti quando e lui che crede e ne e convinto che tutti fare… - hobimyoongi : qui per dire solo che twitter è stato rovinato da tutte le persone che hanno comportamenti tossici e non solo dalle… -