"Mi ha ferito molto": Giulia Salemi, lo sfogo su Zorzi nel salotto della Toffanin (Di sabato 27 febbraio 2021) "Quella frase mi ha ferito molto": Giulia Salemi, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5 ha commentato così le parole che Tommaso Zorzi le aveva rivolto qualche settimana fa. L'influencer milanese, infatti, aveva paragonato la Salemi alla cantante Amy Winehouse e aveva affermato che, una volta uscita, l'amica sarebbe dovuta andare a San Patrignano, la famosa comunità che aiuta le persone affette da dipendenze. "Mi ha ferito. Mi ha fatto un impatto strano. Non è stato bello da sentire. Si trattava di due calici e io l'alcol non lo reggo. Essere paragonata a quella persona e alla sua storia non lo trovo necessario", ha raccontato Giulia alla Toffanin. La Salemi ha confessato di non ...

