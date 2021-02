Meteo stravolto entro il 10 marzo: crollo termico e forte maltempo (Di sabato 27 febbraio 2021) Dal 10 marzo enorme cambiamento Meteo Chi si aspetta un cambiamento Meteo climatico a stretto giro di posta resterà deluso: dovremo tirare avanti con l’Alta Pressione per un’altra settimana. Alta Pressione che continuerà, com’è giusto che sia, a dispensare sole e temperature superiori alle medie stagionali. Ecco, sulle temperature ci sarebbe da fare un lungo discorso ma avremo modo di affrontarlo perché tanto – ne siamo consapevoli – le anomalie termiche torneranno prepotentemente in scena. Lo sono ora, lo saranno in futuro. Dicevamo dell’Alta Pressione. Quand’è che mollerà la presa? Ciò che preoccupa, giusto evidenziarlo, è che i modelli previsionali stiano procrastinando il cambiamento. Prima veniva ipotizzato a inizio marzo, ora la settimana successiva. Ma su quest’ultima data sembra esserci sostanziale accordo e ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 27 febbraio 2021) Dal 10enorme cambiamentoChi si aspetta un cambiamentoclimatico a stretto giro di posta resterà deluso: dovremo tirare avanti con l’Alta Pressione per un’altra settimana. Alta Pressione che continuerà, com’è giusto che sia, a dispensare sole e temperature superiori alle medie stagionali. Ecco, sulle temperature ci sarebbe da fare un lungo discorso ma avremo modo di affrontarlo perché tanto – ne siamo consapevoli – le anomalie termiche torneranno prepotentemente in scena. Lo sono ora, lo saranno in futuro. Dicevamo dell’Alta Pressione. Quand’è che mollerà la presa? Ciò che preoccupa, giusto evidenziarlo, è che i modelli previsionali stiano procrastinando il cambiamento. Prima veniva ipotizzato a inizio, ora la settimana successiva. Ma su quest’ultima data sembra esserci sostanziale accordo e ...

Ultime Notizie dalla rete : Meteo stravolto Marta Menegatti e il bikini nel beach volley: 'I nostri costumi hanno abbattuto un tabù' Il Covid ha stravolto tutto e anche il nostro mondo ha vissuto un anno in una specie di altra ... Nonostante le condizione meteo? 'Be' ci sarebbe stato sicuramente da soffrire un bel po'. Ci eravamo ...

Clima stravolto in Europa, dal gelo al caldo anomalo. Inverno non è finito La prima metà di febbraio ha visto l'inverno assoluto protagonista della scena meteo in Europa. Correnti gelide di provenienza russa avevano determinato una parentesi di grande freddo sui paesi settentrionali e centrali dell'Europa. Anomalie temperature tra il 15 e il 21 ...

