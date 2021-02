Meteo Italia al 13 marzo: GELO a est, maltempo da ovest (Di sabato 27 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Dovremo attendere un’altra settimana, la prossima, durante la quale l’Alta Pressione continuerà a proteggere le nostre regioni da eventuali assalti perturbati. Tuttavia, giusto evidenziarlo, i modelli matematici di previsione continuano a proporci imponenti variazioni Meteo climatiche tra circa 7-10 giorni. Variazioni che risiedono nella ridistribuzione di Alte e Basse Pressione su scala emisferica e tale ricollocazione non andrà minimamente sottovalutata perché potrebbe condizionare gran parte della stagione primaverile. In un primo momento, però, ripristinerà quella configurazione che qualche settimana fa provocava la discesa del GELO siberiano sull’Europa orientale. Col passare dei giorni è un’opzione che viene presa seriamente in considerazione dai principali centri di calcolo e che ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 27 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Dovremo attendere un’altra settimana, la prossima, durante la quale l’Alta Pressione continuerà a proteggere le nostre regioni da eventuali assalti perturbati. Tuttavia, giusto evidenziarlo, i modelli matematici di previsione continuano a proporci imponenti variazioniclimatiche tra circa 7-10 giorni. Variazioni che risiedono nella ridistribuzione di Alte e Basse Pressione su scala emisferica e tale ricollocazione non andrà minimamente sottovalutata perché potrebbe condizionare gran parte della stagione primaverile. In un primo momento, però, ripristinerà quella configurazione che qualche settimana fa provocava la discesa delsiberiano sull’Europa orientale. Col passare dei giorni è un’opzione che viene presa seriamente in considerazione dai principali centri di calcolo e che ...

