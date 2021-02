Merge Games annuncia la finestra d’uscita di Foreclosed!

(Di sabato 27 febbraio 2021) Tramite comunicato stampa,hato ladi Foreclosed, previsto per l’estate 2021 in tutti gli store digitali e sugli scaffali fisicito lo scorso anno, ci sembra di ricordare durante l’estate, Foreclosed è un action-adventure molto story-driven ambientato in un universo Cyberpunk ricco di azione, suspance e migliorie cibernetiche sperimentali. Insomma, se non vi fosse bastato Cyberpunk 2077 o la delusioneper il titolo di CD Projekt Red fosse ancora cocente, potreste pensare di dare un’occhiata anche al titolo di. Seguirete la storia di Evan Kapnos, un uomo che si ritrova senza lavoro e con le funzionalità dei propri impianti cibernetici ridotte al minimo, a causa di un furto della sua identità. ...

Foreclosed è uno sparatutto a tinte Cyberpunk a cura del collettivo italiano Antab Studio, attualmente sotto l'etichetta indipendente di Merge Games. Il titolo è stato annunciato per tutte le piattaforme di attuale e nuova generazione, e di recente è stato chiarito che arriverà in formato fisico e digitale.