Mercato Juventus, nuova punta dalla Francia? L’agente: “Partner ideale per CR7” (Di sabato 27 febbraio 2021) Mercato Juventus – Nel prossimo calcioMercato la Juventus cercherà sicuramente di rinforzarsi con l’arrivo di almeno un nuovo attaccante. Il reparto offensivo, anche purtroppo a causa dei tanti infortuni occorsi a Dybala in questa stagione, è quello che necessita senz’altro di una nuova pedina. Magari di un calciatore che abbia delle caratteristiche diverse da quelle dei giocatori attualmente in organico. Milik rimane un possibile obiettivo, anche se si è trasferito da poco al Marsiglia. Ma un nome caldo è quello di Memphis Depay, bomber del Lione di Rudi Garcia che è in scadenza di contratto a giugno e che dunque si potrebbe prendere a parametro zero. Mercato Juventus, Depay a parametro zero? Yvan Le Mée, agente francese, ha parlato ai microfoni di Tuttosport, ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 27 febbraio 2021)– Nel prossimo calciolacercherà sicuramente di rinforzarsi con l’arrivo di almeno un nuovo attaccante. Il reparto offensivo, anche purtroppo a causa dei tanti infortuni occorsi a Dybala in questa stagione, è quello che necessita senz’altro di unapedina. Magari di un calciatore che abbia delle caratteristiche diverse da quelle dei giocatori attualmente in organico. Milik rimane un possibile obiettivo, anche se si è trasferito da poco al Marsiglia. Ma un nome caldo è quello di Memphis Depay, bomber del Lione di Rudi Garcia che è in scadenza di contratto a giugno e che dunque si potrebbe prendere a parametro zero., Depay a parametro zero? Yvan Le Mée, agente francese, ha parlato ai microfoni di Tuttosport, ...

