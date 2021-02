Maxi assembramento | sabato da delirio in centro | “E’ fuori controllo” – FOTO

MimiNerazzurra : @AlessandroBut13 @crazyngara E quindi fai un maxi assembramento per prolungare I tempi? Ma dai Siamo stanchi tutti… - Urbano___VIII : @Corriere Il #governodeipeggiori presente massiccio ai #funeralidistato da luogo a un maxi assembramento con le for… - Urbano___VIII : @repubblica Il #governodeipeggiori presente massiccio ai #funeralidistato da luogo a un maxi assembramento con le f… - Urbano___VIII : @AnsaRomaLazio Il #governodeipeggiori presente massiccio ai #funeralidistato da luogo a un maxi assembramento con l… - Urbano___VIII : @repubblica Il #governodeipeggiori presente massiccio ai #funeralidistato da luogo a un maxi assembramento con le f… -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi assembramento

TriestePrima

A Milano la polizia è intervenuta per disperdere undi giovani in Via Mercanti, in pieno centro Sardegna prima Regione in zona bianca - Da lunedì 1 marzo, la Sardegna passerà da ...Io non posso aprire con 30 coperti su 60, poi viene autorizzato unper il derby Milan " Inter. Noi non possiamo lavorare, ma al supermercato o nei centri commerciali non c'è ...Il sabato dell'Italia desta grande preoccupazione. Stanno facendo il giro del web e delle televisioni, infatti, le immagini del maxi assembramento ...Firenze, 27 febbraio 2021 - La polizia ha inviato 46 sanzioni antiCovid a persone che si assembravano o non rispettavano le misure sanitari anti-pandemia a Firenze sia ieri notte, sia nei giorni scors ...