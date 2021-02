Massimo Ghini nella bufera “mio figlio di 25 anni è in ospedale perchè ha il covid”, il web gli si rivolta contro (Di sabato 27 febbraio 2021) Massimo Ghini né un bravissimo attore, molto amato dal pubblico. I suoi film e le sue fiction sono sempre state viste da tantissimo pubblico e le sue interpretazioni piacciono molto. Massimo Ghini, come tutti, sta vivendo questo terribile momento dove la pandemia assorbe ogni pensiero e condiziona ogni azione, con tanta preoccupazione, attenzione e voglia anche di uscirne e, purtroppo, ha fatto sapere che suo figlio di 25 anni è ricoverato in ospedale con il covid. Massimo Ghini racconta che il figlio di 25 anni ha il covid Massimo Ghini ha rilasciato un’intervista in occasione della quale ha raccontato: “Tutto è nato da un ... Leggi su baritalianews (Di sabato 27 febbraio 2021)né un bravissimo attore, molto amato dal pubblico. I suoi film e le sue fiction sono sempre state viste da tantissimo pubblico e le sue interpretazioni piacciono molto., come tutti, sta vivendo questo terribile momento dove la pandemia assorbe ogni pensiero e condiziona ogni azione, con tanta preoccupazione, attenzione e voglia anche di uscirne e, purtroppo, ha fatto sapere che suodi 25è ricoverato incon ilracconta che ildi 25ha ilha rilasciato un’intervista in occasione della quale ha raccontato: “Tutto è nato da un ...

