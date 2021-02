Marsiglia-Lione domenica 28 febbraio | ore 21 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici Tornano Milik e Thauvin nell’OM | tutti a disposizione per Garcia

infobetting : Marsiglia-Lione (domenica 28 febbraio, ore 21): convocati, formazioni - PandaSalvo : Sarà più emozionante Roma-Milan o Marsiglia-Lione? Sono indeciso su quale guardare. - iINSIDER_ : Marsiglia-Lione, la Juventus osserva due calciatori: uno è Milik. C'è già un accordo? Area Napoli Bacioni ???? - sportli26181512 : Ligue 1 LIVE: alle 13 il Monaco, poi il Lille e in serata Marsiglia-Lione: Si giocano oggi sette partite valide per… - RaffaeleDeSa : ???? Samp - Atalanta, 12:30 ?????????????? Leicester - Arsenal, 13:00 ???? PSV - Ajax, 14:30 ???? Crotone - Cagliari, 15:00 ???? A… -

Ultime Notizie dalla rete : Marsiglia Lione

Commenta per primo La Juve guarda al futuro per un rinforzo in attacco e ha puntato gli occhi su, che si affronteranno nel big match di questa giornata in Ligue 1. Gli osservati speciali sono due su tutti: Memphis Depay degli ospiti, Arek Milik dei padroni di casa.Chiude il programma di giornata il big match tra. Settimi i padroni di casa, terzi gli ospiti: una sfida importante in chiave Europa e per la corsa al titolo anche.Solo un pareggio per il Lille, capolista della Ligue 1, in casa contro lo Strasburgo. La squadra di Galtier, reduce dall’eliminazione dall’Europa League per conto dell’Ajax, non va oltre l’1-1 contro ...Arek Milik è approdato a Marsiglia in prestito con diritto di riscatto, ma in estate non si può escludere un ritorno a Napoli prima di essere ceduto.