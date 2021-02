Marina Crialesi | chi è la nuova fidanzata di Nicolò Zenga

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 febbraio 2021)è diventata famosa grazie al ruolo di Beatrice nella soap opera “Un posto al sole”. L’attrice è nata il 29 settembre 1989 a a Lamezia Terme, in Calabria. Dopo aver studiato recitazione all Jenny Tamburi a Roma, si è trasferita a Milano dove ha iniziato a recitare in teatro. Nel 2013 ha debuttato nel cinema con il film di Valerio Orsolini, “Sospese – Il segreto del vecchio albero“.ha recitato anche nella fiction “I bastardi di Pizzo Falcone” prima di approdare su Rai 3 a Palazzo Palladini. In una recente intervista a “Sottovoce”, di Gigi Marzullo, ha detto: “Recitare è la mia vita, è la mia linfa vitale, è quell’arte che mi aiuta a conoscermi meglio, a conoscere l’altro, a non avere pregiudizi”. Nella stessa intervista si è definita una calabrese “doc”. Fin da piccola ha coltivato la ...