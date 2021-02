“Maria De Filippi è la vera spina nel fianco di Barbara D’Urso. Ecco la clausola nel contratto”: la rivelazione di Dagospia (Di sabato 27 febbraio 2021) La notizia è di quelle clamorose: secondo Dagospia, nel contratto di Maria De Filippi ci sarebbe una clausola che proibirebbe alla D’Urso di trattare i temi e i personaggi delle trasmissioni deFilippiane. A metterlo nero su bianco è il sito di Roberto D’Agostino, che aggiunge così un nuovo tassello al già complicato risico che riguarda la chiusura anticipata di Live-Non è la D’Urso, lo show domenicale sul quale il sipario calerà con due mesi d’anticipo, precisamente il 28 marzo prossimo. La domanda che tutti si fanno ora è: tornerà in onda la prossima stagione? Stando a TvBlog, no: Live, che da aprile verrà sostituito dalla versione serale di Avanti un altro, il game show di Paolo Bonolis, sarebbe stato cassato anche dai futuri palinsesti, complici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) La notizia è di quelle clamorose: secondo, neldiDeci sarebbe unache proibirebbe alladi trattare i temi e i personaggi delle trasmissioni deane. A metterlo nero su bianco è il sito di Roberto D’Agostino, che aggiunge così un nuovo tassello al già complicato risico che riguarda la chiusura anticipata di Live-Non è la, lo show domenicale sul quale il sipario calerà con due mesi d’anticipo, precisamente il 28 marzo prossimo. La domanda che tutti si fanno ora è: tornerà in onda la prossima stagione? Stando a TvBlog, no: Live, che da aprile verrà sostituito dalla versione serale di Avanti un altro, il game show di Paolo Bonolis, sarebbe stato cassato anche dai futuri palinsesti, complici ...

