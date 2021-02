Maria Chiara Castelli | «Vi svelo i segreti della scenografia di Sanremo 2021»

Leggi su panorama

(Di sabato 27 febbraio 2021) Se c'è un passaggio chiave nel conto alla rovescia per l'inizio di, è senza dubbio lo svelamento. Sì, c'è l'attesa per la lista dei Big in gara, i rumors su ospiti e co-conduttori, ma l'ufficializzazionescena ha qualcosa di liturgico che, soprattutto negli ultimi anni, ha innescato commenti e thread di discussione sui social. Per il suo bis al Festival, Amadeus ha scelto la comfort zone e si è affidato alla geniale creatività di Gaetano e, che quest'anno hanno trasformato il palco dell'Ariston in una gigantesca astronave proiettata verso un futuro migliore. Ma com'è nata e come si sviluppa la complessa macchina scenica di, e quali sono idi ...