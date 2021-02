Mantenere la piega senza lacca? E’ davvero possibile, basta fare così! (Di sabato 27 febbraio 2021) I capelli sono la cornice del volto, averli in ordine è molto importante per sentirsi apposto. Ci sono poche fortunate che si alzano al mattino come se fossero appena uscite dal parrucchiere ma, per i comuni mortali, mettere in piega i capelli è una vera lotta. Il punto è che dopo aver passato ore a domare le nostre chiome, spesso in pochi minuti tornano ad essere ribelli. Proprio per questo si fa ricorso alle lacche, che fissano il nostro duro lavoro. back view of girl with long brown hair holding hair spray isolated on white E’ meglio non esagerare con l’uso della lacca Come abbiamo detto i fissanti per capelli ci permettono di Mantenere più a lungo la piega ma è altrettanto vero che sporcano molto i capelli. Tanto è vero che, se non li laviamo prima di andare a letto, li troviamo il mattino dopo in condizioni ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 27 febbraio 2021) I capelli sono la cornice del volto, averli in ordine è molto importante per sentirsi apposto. Ci sono poche fortunate che si alzano al mattino come se fossero appena uscite dal parrucchiere ma, per i comuni mortali, mettere ini capelli è una vera lotta. Il punto è che dopo aver passato ore a domare le nostre chiome, spesso in pochi minuti tornano ad essere ribelli. Proprio per questo si fa ricorso alle lacche, che fissano il nostro duro lavoro. back view of girl with long brown hair holding hair spray isolated on white E’ meglio non esagerare con l’uso dellaCome abbiamo detto i fissanti per capelli ci permettono dipiù a lungo lama è altrettanto vero che sporcano molto i capelli. Tanto è vero che, se non li laviamo prima di andare a letto, li troviamo il mattino dopo in condizioni ...

