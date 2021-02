Manchester United, se Cavani non rinnova 2 milioni di indennizzo al Matador (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Manchester United si prepara alla seconda parte di stagione. Tra Premier League ed Europa League, con la sfida contro il Milan, c'è spazio anche per il mercato, o meglio, le situazioni contrattuali di alcuni calciatori. In modo particolare quella di Edinson Cavani. Il centravanti, arrivato ad inizio annata dopo essersi svincolato dal Psg, sta facendo bene ma sul suo futuro ci sono ancora tanti dubbi.Cavani, senza rinnovo arrivano 2 milioni di indennizzocaption id="attachment 1070257" align="alignnone" width="674" Cavani (getty images)/captionSecondo quanto riportato da ESPN il Manchester United aspetterà che Edinson Cavani si riprenda dal suo infortunio per fare tutte le valutazioni del caso circa il suo futuro con ... Leggi su itasportpress (Di sabato 27 febbraio 2021) Ilsi prepara alla seconda parte di stagione. Tra Premier League ed Europa League, con la sfida contro il Milan, c'è spazio anche per il mercato, o meglio, le situazioni contrattuali di alcuni calciatori. In modo particolare quella di Edinson. Il centravanti, arrivato ad inizio annata dopo essersi svincolato dal Psg, sta facendo bene ma sul suo futuro ci sono ancora tanti dubbi., senza rinnovo arrivano 2dicaption id="attachment 1070257" align="alignnone" width="674"(getty images)/captionSecondo quanto riportato da ESPN ilaspetterà che Edinsonsi riprenda dal suo infortunio per fare tutte le valutazioni del caso circa il suo futuro con ...

