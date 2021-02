Malattie genetiche rare, Telethon premia l’Irccs Fondazione Stella Maris (Di sabato 27 febbraio 2021) Un progetto di ricerca sulle Malattie genetiche rare coordinato da Maria Marchese dell’Irccs Fondazione Stella Maris ha ottenuto un importante finanziamento Telethon. Foto: Irccs Fondazione Stella MarisLa Fondazione Telethon ha selezionato i vincitori del bando di concorso 2020 relativo alla ricerca sulle Malattie genetiche rare. In tutta Italia hanno ottenuto il finanziamento ben 45 progetti, per un totale di 10 milioni di euro. Tra questi, anche quello coordinato da Maria Marchese dell’Irccs Fondazione Stella Maris, che si è aggiudicata circa 200mila ... Leggi su ck12 (Di sabato 27 febbraio 2021) Un progetto di ricerca sullecoordinato da Maria Marchese delha ottenuto un importante finanziamento. Foto: IrccsLaha selezionato i vincitori del bando di concorso 2020 relativo alla ricerca sulle. In tutta Italia hanno ottenuto il finanziamento ben 45 progetti, per un totale di 10 milioni di euro. Tra questi, anche quello coordinato da Maria Marchese del, che si è aggiudicata circa 200mila ...

