Maksimovic più fuori che dentro il progetto Napoli, atteso l'arrivo del suo agente (Di sabato 27 febbraio 2021) Il Corriere dello Sport stila riguardo la situazione attuale di Nikola Maksimovic, sempre più fuori che dentro al progetto Napoli. Il futuro di Maksimovic è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

millansantamar : @Torrenapoli1 Scusate eh, ma dove sta scritto che un giocatore deve per forza migliorare? Con tutta sincerità ma pe… - SindromeN : @Torrenapoli1 L’errore di posizione mi sembra più di #Maksimovic che di #Rrahmani. Poi l’errore originale lo commet… - d_abbate : @Torrenapoli1 Sbaglia Maksimovic , arretrando obbliga Rrahmani a seguire il suo uomo e lasciano scoperto lo spazio… - Andrea842631710 : @Torrenapoli1 Però come dici, kk è fuori posizione, e la devono scalare, maksimovic è in ritardo netto, allora rrha… - levrierog : @Torrenapoli1 Posso dirlo che senza maksimovic sembravamo avere 2 uomini in più? -

Ultime Notizie dalla rete : Maksimovic più Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 24giornata: chi schierare e chi no ... qui certo non possiamo che mettere in evidenza il nome di Muriel, vero jolly e goleador dei più in ... che pure domenica dovrebbe venire affiancato da Maksimovic, già che da Rrahmani. Big match a ...

Probabili formazioni Napoli Benevento/ Diretta tv, troppi assenti per Gattuso Per un club che punta non solo alla salvezza, serve fare qualcosa di più. Ora andiamo a controllare ... Al centro del reparto arretrato dovremmo poi vedere Maksimovic dal primo minuto, come pure la ...

