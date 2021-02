Lulic: «Questa sconfitta ci brucia tanto, non avremmo mai segnato» (Di sabato 27 febbraio 2021) Lulic è intervenuto al termine di Bologna-Lazio. Ecco le parole del giocatore sulle frequenze della radio ufficiale La Lazio si lascia dominare dal Bologna. Mbaye e Sansone regalano i tre punti al Bologna, allungando il periodo non positivo della squadra biancoceleste. A Lazio Style Radio, l’analisi di Lulic. GARA – «Questa sconfitta ci brucia tanto, perché veniamo già da un’altra sconfitta. Volevamo fare un passo in avanti, perché abbiamo fatto la partita e creato tanto. Gli episodi cambiano il risultato, oggi è stato il rigore sbagliato. Speriamo di fare meglio in futuro e uscire dal campo vincitori». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU LAZIONEWS24 REAZIONE – «Partendo da dietro e uscendo con la palla stavamo facendo bene, ci serve più lucidità per ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021)è intervenuto al termine di Bologna-Lazio. Ecco le parole del giocatore sulle frequenze della radio ufficiale La Lazio si lascia dominare dal Bologna. Mbaye e Sansone regalano i tre punti al Bologna, allungando il periodo non positivo della squadra biancoceleste. A Lazio Style Radio, l’analisi di. GARA – «ci, perché veniamo già da un’altra. Volevamo fare un passo in avanti, perché abbiamo fatto la partita e creato. Gli episodi cambiano il risultato, oggi è stato il rigore sbagliato. Speriamo di fare meglio in futuro e uscire dal campo vincitori». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU LAZIONEWS24 REAZIONE – «Partendo da dietro e uscendo con la palla stavamo facendo bene, ci serve più lucidità per ...

