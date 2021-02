Lula denuncia Bolsonaro | ha portato il Brasile nel caos

Ultime Notizie dalla rete : Lula denuncia

Il Manifesto

... di questo secondo processo sono molto simili a quelle per cui hanno condannatoper corruzione ... Ladella pubblica accusa accolta a suo tempo da Moro parla di una ristrutturazione del ......sul suo ultimo Libro "Senza Respiro" con prefazione del Presidente brasiliano Luiz Inácioda ... perché così tanti morti da Covid - 19? Esce sul web un audiovisivo cheuna delle cause più ...L’ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva denuncia l’operato di Bolsonaro per aver portato il caos totale in Brasile. La tragedia imposta dal governo di Bolsonaro rende attualmente insostenibile la ...Un tentativo di colpo di stato militare è stato denunciato dal premier dell'Armenia, Nikola Pashinyan, del quale 40 alti ufficiali dell'esercito, tra cui il... Cuba ha avviato la produzione su grande ...