Lotta al Covid: Lopalco furibondo sugli operatori sanitari che rifiutano do vaccinarsi (Di sabato 27 febbraio 2021) Alice Torri Continua a tenere banco la questione relativa a quegli operatori sanitari che attualmente non hanno intenzione di vaccinarsi. Il tema è stato trattato ampiamente a Piazza Pulita (La7) in cui è intervenuto Pierluigi Lopalco, professore ordinario di Igiene presso l'Università di Pisa e ora assessore alla Sanità in Puglia. "L'operatore sanitario che non si vaccina

