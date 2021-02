Lotta al Covid | Lopalco furibondo sugli operatori sanitari che rifiutano di vaccinarsi

(Di sabato 27 febbraio 2021) Alice Torri Continua a tenere banco la questione relativa a quegliche attualmente non hanno intenzione di. Il tema è stato trattato ampiamente a Piazza Pulita (La7) in cui è intervenuto Pierluigi, professore ordinario di Igiene presso l’Università di Pisa e ora assessore alla Sanità in Puglia. “L’operatoreo che non si vaccina Impronta Unika.

lucianonobili : Congratulazioni a Fabrizio #Curcio che torna alla guida Protezione Civile, una scelta di prima qualità per restitui… - repubblica : Molinari: 'Chi rifiuta di vaccinarsi ostacola la lotta al virus' - Eurosport_IT : Dopo due mesi di lotta al Covid-19, Fausto Gresini ci ha lasciato. Riposa in pace Fausto ?? - MarceVann : RT @ElioLannutti: Il ritorno di Conte. Grillo lo vuole capo. La lezione - L’ex premier racconta un anno di lotta al covid - MaxMiglietta2 : RT @doluccia16: Secondo voi, cambiando Speranza alla Sanità, cambierebbe qualcosa nella lotta al covid? -

Ultime Notizie dalla rete : Lotta Covid

la Repubblica

Nel frattempo in Puglia la vaccinazione anti19 è divenuta obbligatoria per gli operatori sanitari. A metterlo nero su bianco è stato il Consiglio regionale, nei giorni scorsi, con 28 voti ...Oggi invece rappresenta il fronte più caldo dellaal contagio. Per Manera tutto è cominciato ... 'Tutti noi leggiamo e sentiamo tante cose sul- ha detto l'assessore dopo esserne venuto ...E’ questo, in estrema sintesi, il messaggio lanciato da Fipe Confcommercio Palermo, che conferma la garanzia del rispetto delle regole di sicurezza proprio nelle attività di ristorazione. “La lotta al ...Ma è anche l’occasione, per il presidente dem dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, per fare un bilancio di questi 12 mesi segnati dal Covid. Tempo fa pensava o sperava di essere più ...