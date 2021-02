Lotta al Covid-19, Gismondo: Evitare Chiusura Scuole e Luoghi di Cultura (Di sabato 27 febbraio 2021) Maria Rita Gismondo, microbiologa dell’ospedale Sacco di Milano, considera la Chiusura di Scuole e Luoghi di Cultura una scelta da fare in extremis. “Non chiuderei mai le Scuole e i ... Leggi su youreduaction (Di sabato 27 febbraio 2021) Maria Rita, microbiologa dell’ospedale Sacco di Milano, considera ladidiuna scelta da fare in extremis. “Non chiuderei mai lee i ...

lucianonobili : Congratulazioni a Fabrizio #Curcio che torna alla guida Protezione Civile, una scelta di prima qualità per restitui… - fanpage : Stanco di un anno difficile per tutti Flavio si lascia andare a un lungo sfogo, indirizzato soprattutto a chi conti… - Eurosport_IT : Dopo due mesi di lotta al Covid-19, Fausto Gresini ci ha lasciato. Riposa in pace Fausto ?? - ElisaBassi13 : RT @doluccia16: Secondo voi, cambiando Speranza alla Sanità, cambierebbe qualcosa nella lotta al covid? - Oly_Tee : RT @fanpage: Stanco di un anno difficile per tutti Flavio si lascia andare a un lungo sfogo, indirizzato soprattutto a chi continua a prend… -