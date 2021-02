L'Ospedale in Fiera accoglie altri 10 bresciani. "Qui mortalità inferiore alla media regionale" (Di sabato 27 febbraio 2021) Alberto Giannoni Realizzato con donazioni, già curati 285 pazienti in terapia intensiva Milano Una decina di pazienti arrivati da Brescia a FieraMilanoCity, cuore della battaglia anti-Covid della Lombardia. Il nuovo fronte pandemico infuria, e con le terapie intensive bresciane che si stanno saturando il nuovo padiglione Covid di Milano sta cominciando ad accogliere malati provenienti dalla «Leonessa d'Italia». Anzi sta continuando ad accoglierli, perché dalla sua riapertura il centro non ha mai smesso di curare pazienti provenienti da ogni pare della Regione. Il direttore del Padiglione Nino Stocchetti, primario del Policlinico, ha calcolato pochi giorni fa che sono poco più di 3.500 i pazienti che da novembre hanno avuto bisogno di un posto in terapia intensiva. E dal 23 ottobre, ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 27 febbraio 2021) Alberto Giannoni Realizzato con donazioni, già curati 285 pazienti in terapia intensiva Milano Una decina di pazienti arrivati da Brescia aMilanoCity, cuore della battaglia anti-Covid della Lombardia. Il nuovo fronte pandemico infuria, e con le terapie intensive bresciane che si stanno saturando il nuovo padiglione Covid di Milano sta cominciando adre malati provenienti d«Leonessa d'Italia». Anzi sta continuando adrli, perché dsua riapertura il centro non ha mai smesso di curare pazienti provenienti da ogni pare della Regione. Il direttore del Padiglione Nino Stocchetti, primario del Policlinico, ha calcolato pochi giorni fa che sono poco più di 3.500 i pazienti che da novembre hanno avuto bisogno di un posto in terapia intensiva. E dal 23 ottobre, ...

