Loredana Bertè, artista, donna, rivoluzionaria. Uno dei motivi per cui vedere Sanremo 2021 (Di sabato 27 febbraio 2021) Al terzo doppio whiskey quasi le gridai: "J'adore Venise". Ci risiamo. Anche oggi comincio con parole non mie. A differenza di ieri, immagino, spero, parole facilmente riconoscibili, al punto che non vi dirò, ora, a chi le ho rubate. Se non lo sapete, dopo esservi coperti con un manto di vergogna, tipo pece e piume, esservi flagellati con dei fustelli di saggina cui avete provvidamente attaccato piccoli pezzetti di vetro, così da provare più dolore e lasciare sul vostro corpo chiari segni che resteranno visibili sotto forma di cicatrici anche a distanza di anni, come monito per il poco che siete e che eravate, potete comodamente ricorrere a Google, Dio che tristezza. Anzi, ve lo dico, non mi farò fregare dai pochi di voi che non sanno che J'adore Venise è un capolavoro scritto sempre da lui, Ivano Fossati, e chi se no? Non lascerò che sia l'ignoranza di pochi a dettare l'agenda ...

