Londra, italiani in attesa da settimane per il passaporto. Consolato: ‘Se situazione sanitaria lo permetterà, più slot per appuntamenti’ (Di sabato 27 febbraio 2021) “Da settimane sto cercando di rifare il passaporto ma non riesco a prendere un appuntamento con il Consolato. Ho fatto 75 telefonate ma nessuno mi ha risposto”. Rachele, italiana lavoratrice a Londra dal 2014, può considerarsi fortunata. Veronica D’Antona che lavora e vive a Colchester non si è ancora rassegnata ma è stremata: “È circa cinque mesi che cerco di parlare con qualcuno al Consolato per prendere un appuntamento. Hanno bloccato i call center dedicati ma la cosa buffa è che quando hai la fortuna di prendere la linea ti lasciano in attesa anche per un’ ora e mezza fino a quando non scatta l’orario di chiusura degli uffici e ti riattaccano beatamente il telefono in faccia”. Sono solo due delle centinaia di italiani residenti nel Regno Unito (in totale sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) “Dasto cercando di rifare ilma non riesco a prendere un appuntamento con il. Ho fatto 75 telefonate ma nessuno mi ha risposto”. Rachele, italiana lavoratrice adal 2014, può considerarsi fortunata. Veronica D’Antona che lavora e vive a Colchester non si è ancora rassegnata ma è stremata: “È circa cinque mesi che cerco di parlare con qualcuno alper prendere un appuntamento. Hanno bloccato i call center dedicati ma la cosa buffa è che quando hai la fortuna di prendere la linea ti lasciano inanche per un’ ora e mezza fino a quando non scatta l’orario di chiusura degli uffici e ti riattaccano beatamente il telefono in faccia”. Sono solo due delle centinaia diresidenti nel Regno Unito (in totale sono ...

