Lombardia zona gialla, sabato 27 e domenica 28: centri commerciali chiusi, supermercati aperti (Di sabato 27 febbraio 2021) La Lombardia si prepara a vivere il suo ultimo weekend di zona gialla prima del passaggio alla zona arancione, che inizierà l’1 marzo. Bar e ristoranti saranno aperti fino alle 18; anche la quasi totalità dei negozi e delle attività commerciali saranno aperti. Ovviamente all’interno rimangono da far rispettare tutte le norme anti-covid: mascherina, gel td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 27 febbraio 2021) Lasi prepara a vivere il suo ultimo weekend diprima del passaggio allaarancione, che inizierà l’1 marzo. Bar e ristoranti sarannofino alle 18; anche la quasi totalità dei negozi e delle attivitàsaranno. Ovviamente all’interno rimangono da far rispettare tutte le norme anti-covid: mascherina, gel td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

repubblica : Folla sui Navigli nell'ultimo venerdì di zona gialla a Milano: Il governo ha comunicato questa sera alla Lombardia… - fattoquotidiano : Lombardia, Piemonte e Marche verso zona arancione, Basilicata in rossa. Iss: “Il contagio accelera, i numeri delle… - Corriere : Lombardia in zona arancione da lunedì come Piemonte e Marche: i nuovi colori delle regioni - CristinaSpecial : RT @pfmajorino: Bollettino dalla Lombardia. 3 giorni fa #Fontanadimettiti chiedeva le riaperture, con #Salvini. Ora scatta la zona arancion… - LoredanaMaggi_ : RT @pfmajorino: Bollettino dalla Lombardia. 3 giorni fa #Fontanadimettiti chiedeva le riaperture, con #Salvini. Ora scatta la zona arancion… -