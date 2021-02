Lombardia zona arancione, le regole dal 1 marzo (Di sabato 27 febbraio 2021) Lombardia zona arancione dal 1 marzo, cambio ufficiale di colore dopo la firma del ministro Speranza. Ma cosa si può fare nella regione con l’arrivo di nuove regole e misure restrittive in vigore per arginare la diffusione del coronavirus? Ecco l’elenco dei divieti. – Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all’interno del proprio Comune. Saranno comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 27 febbraio 2021)dal 1, cambio ufficiale di colore dopo la firma del ministro Speranza. Ma cosa si può fare nella regione con l’arrivo di nuovee misure restrittive in vigore per arginare la diffusione del coronavirus? Ecco l’elenco dei divieti. – Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all’interno del proprio Comune. Saranno comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli ...

