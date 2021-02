Lombardia zona arancione (e stretta per altre 4 regioni), Sardegna bianca. Emilia Romagna pronta a chiudere le scuole (Di sabato 27 febbraio 2021) zona rossa, arancione, gialla e bianca cambiano i colori delle regioni. Da lunedì primo marzo passeranno in area arancione le regioni Lombardia, Marche e Piemonte e in area rossa le... Leggi su ilmattino (Di sabato 27 febbraio 2021)rossa,, gialla ecambiano i colori delle. Da lunedì primo marzo passeranno in areale, Marche e Piemonte e in area rossa le...

