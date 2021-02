Lombardia | al via le vaccinazioni per il personale delle Università

petergomezblog : #Covid, in #Lombardia 4.243 contagi in 24 ore: picco di casi nel Milanese (1.072) e nel Bresciano (973). Altri 44 d… - inLOMBARDIA : La Via Matildica del Volto Santo, che parte da Mantova, è un percorso per chi cerca momenti di riflessione, passand… - borghi_claudio : Parola fine (scontata) su quelli che chiedevano che con le regioni si facesse chissà che. Parola fine anche alle as… - soteros1 : RT @FmMosca: La #Sardegna viene smarcata perché per il potere contano queste regioni -Lombardia -Piemonte (0 morti) -Emilia-Romagna -Tosc… - Yogaolic : RT @VittorioCocive1: Covid Lombardia, bollettino di oggi 27 febbraio: 4.191 casi e 49 morti, aumentano ancora i ricoveri -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia via

Calciomercato.com

... bensì in esclusiva in diretta streaming videointernet per tutti gli abbonati Elevensports. ... (aggiornamento di Alessandro Rinoldi) FASE INIZIALE DEL MATCH Inla partita tra ...Bonus: allunedì 1°marzo il bando della Regione per i contributi all'acquisto di veicoli a zero o bassissime emissioni. E per moto e scooter... Bonus: uno scooter da 3.050 euro a 1.E così a una settimana dal via, le dosi di vaccino anti-Covid somministrate agli over 80 in Lombardia sono 49.407. Secondo l’ultimo aggiornamento della Regione, venerdì sono state somministrate poco p ...La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti ... inserendo il personale universitario tra coloro che dovranno sottoporsi, in via prioritaria, alla vaccinazione contro ...