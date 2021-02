Lolita Lobosco, trama 2^ puntata 28 febbraio: un'amara verità (Di sabato 27 febbraio 2021) La seconda puntata di Lolita Lobosco in onda questa sera 28 febbraio su Rai Uno vedrà la nostra protagonista alle prese con un caso di omicidio davvero complicato da risolvere. Le anticipazioni inerenti a questa puntata rivelano che la vicequestore Lobosco dovrà indagare sulla morte di Bianca Empoli, una suonatrice di arpa che aveva affittato un appartamento all'insaputa del marito per potersi preparare ai concerti. In un primo momento il colpevole sembrerà il marito geloso, ma poi le cose cambieranno rapidamente e le indagini che porteranno alla soluzione del caso condurrà Lolita verso un'amara verità sulla morte della povera Bianca Empoli. Lolita Lobosco, trama 28 ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 27 febbraio 2021) La secondadiin onda questa sera 28su Rai Uno vedrà la nostra protagonista alle prese con un caso di omicidio davvero complicato da risolvere. Le anticipazioni inerenti a questarivelano che la vicequestoredovrà indagare sulla morte di Bianca Empoli, una suonatrice di arpa che aveva affittato un appartamento all'insaputa del marito per potersi preparare ai concerti. In un primo momento il colpevole sembrerà il marito geloso, ma poi le cose cambieranno rapidamente e le indagini che porteranno alla soluzione del caso condurràverso un'sulla morte della povera Bianca Empoli.28 ...

