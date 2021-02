Lockdown di 7 giorni ad Auckland! L’inizio della America’s Cup è a rischio | Luna Rossa e NZ alla finestra

Leggi su oasport

(Di sabato 27 febbraio 2021)Cup, previsto per sabato 6 marzo nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), è seriamente a. L’intera regione è infatti entrata indi livello 3 (il più severo) in seguito a un paio di casi di positività al Covid-19. La premier Jacinda Ardern ha comunicato che la Regione di Auckland sarà interessata da questa misura per sette, a partire dalle ore 06.00 di domenica 28 febbraio. Secondo le regole attualmente in vigore, la Coppa America si può disputare soltanto condi livello 1 o 2, dunque è chiaro chedel match race trae Team Neaw Zealand è seriamente a, salvo un accordo con le autorità governative. Stante il protocollo ...