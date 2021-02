Locatelli: per fine marzo all’Italia 13 milioni di dosi di vaccino (Di sabato 27 febbraio 2021) Per fine marzo l’Italia dovrebbe ricevere, da inizio campagna vaccinale, 13 milioni di dosi di vaccino, ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità durante la trasmissione “Mezz’ora in più” condotto da Lucia Annunziata. “La limitante di questa prima fase è stato il numero di dosi che sono state rese disponibili. Ne abbiamo avute 4 milioni e 700 mila, ne abbiamo usate circa i 3/4 – rispetto ai 6 milioni indicati inizialmente – altre 7 milioni e 700 mila sono attese a marzo. Finora solo la casa farmaceutica AstraZeneca ha consegnato al nostro Paese circa un milione di dosi di vaccino, ma l’obiettivo è quello di “superare i 5 ... Leggi su ck12 (Di sabato 27 febbraio 2021) Perl’Italia dovrebbe ricevere, da inizio campagna vaccinale, 13didi, ha detto Franco, presidente del Consiglio Superiore di Sanità durante la trasmissione “Mezz’ora in più” condotto da Lucia Annunziata. “La limitante di questa prima fase è stato il numero diche sono state rese disponibili. Ne abbiamo avute 4e 700 mila, ne abbiamo usate circa i 3/4 – rispetto ai 6indicati inizialmente – altre 7e 700 mila sono attese a. Finora solo la casa farmaceutica AstraZeneca ha consegnato al nostro Paese circa un milione didi, ma l’obiettivo è quello di “superare i 5 ...

Jspeed93 : @mattiamelara_ Comunque, per quanto non sia un fenomeno pazzesco, Locatelli sarebbe un bel balzo in avanti rispetto a rabiot e bentancour - Marco77018284 : @Gazzetta_it Proiezione annuale -226, per adesso da riscattare morata mckennie chiesa, tot altri 150 mln e poi pure locatelli - hiscourage : @mammonscummo Onestamente indecisa se mettere cannavacciuolo o locatelli in marry ma locatelli effettivamente mi se… - gaetano_barbati : Locatelli è adattabile come regista perché ha una buona visione di gioco ed è bravo nel pressare e accompagnare la… - Ivan_milanista : @ACMDuivel Rimpianto no dai..È lo stesso discorso di locatelli..fosse rimasto non sarebbe mai migliorato...e va sot… -