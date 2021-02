Lo sfogo di Valerio Scanu | “Mio padre morto di Covid era sano | negazionisti rispettino chi ha vissuto un dramma e indossino la mascherina”

(Di sabato 27 febbraio 2021) Sono passati ormai quasi due mesi dalla scomparsa del papà di. Ma solo oggi, intervistato dall’Adnkronos, il cantante ha voluto aprirsi e dire la sua su quanto sta accadendo in Italia. “In molti non si rendono conto della gravità delle situazione delancora oggi, delle terapie intensive piene, di come questa malattia sia imprevedibile. Io ho perso mioche era una persona sana e non aveva nessuna patologia”, spiega il cantante. Secondosi può anche essere “scettici e” ma bisogna essere “rispettosi verso chi haun”. Tradotto: tutti dobbiamo seguire le regole. “Io ho sentito imbecilli dire cose come ‘la paura deluccide i polmoni lo sanno anche i cartoni’ – racconta ancora ...

Sono le parole che Valerio Scanu affida all'Adnkronos per 'sensibilizzare le persone ad avere ... "Molte persone ancora non hanno ben capito - è lo sfogo dell'artista sardo - La domenica la gente sta ... Valerio Scanu, che ha recentemente perso il papà per colpa del coronavirus, ha rilasciato una lunga intervista all'Adnkronos: «Molte persone ancora non hanno ben capito ... «In molti non si rendono conto della gravità delle situazione del covid ancora oggi, delle terapie intensive piene, di come questa ...