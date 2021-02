Lo sfogo di Valerio Scanu | Mio padre era sano Si rispetti chi ha vissuto il dramma

(Di sabato 27 febbraio 2021) Francesca Galici La Sardegna è la prima regione a diventare bianca e orachiede rispetto per ilai negazionisti: suoè morto di Covid pochi mesi faè stato uno dei concorrenti più amati del programma Amici di Maria De Filippi. Bambino prodigio, ha calcato le scene fin dalla tenera età con la sua voce pulita e potente, che gli ha permesso anche di vincere un festival di Sanremo. Originario de La Maddalena, da quando ha cercato la sua strada nell'arte hatra Roma e la Sardegna ma è nell'arcipelago che vivono i suoi genitori. Nel piccolo borgo marinario dell'isola sardaè un vero idolo e la sua famiglia è da sempre molto ben voluta. Anche per questo motivo la ...

Sono le parole cheScanu affida all'Adnkronos per 'sensibilizzare le persone ad avere ... "Molte persone ancora non hanno ben capito - è lodell'artista sardo - La domenica la gente sta ...A fine video vi abbiamo chiesto di interagire con noi nei commenti, dandoalla vostra ... compito che oggi toccherà ai nostri Matteo Valenti eNebuloni, che vi risponderanno con ...Valerio Scanu, dopo il lutto per il padre morto di Covid, si sfoga e tuona contro i negazionisti, ma non solo. «Vorrei sensibilizzare le persone ad avere rispetto, purtroppo c'è ...La Sardegna è la prima regione a diventare bianca e ora Valerio Scanu chiede rispetto per il dramma ai negazionisti: suo padre è morto di Covid pochi mesi fa.