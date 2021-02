"Lo hanno fatto per oscurare la Regina Elisabetta", lo sfregio di Meghan e Harry in tv: la famiglia cade a pezzi (Di sabato 27 febbraio 2021) Meghan Markle e il principe Harry continuano a commettere errori nei confronti della Regina Elisabetta e di tutta la famiglia reale. La Sovrana, infatti, sarebbe rimasta profondamente delusa dall'ultima mossa della coppia. A creare dissapori è stata l'intervista che il secondogenito di Carlo e Diana ha concesso allo show americano Late Late Show. Nell'intervista al Late Late Show, il principe ha spiegato i motivi che l'hanno spinto a lasciare il Regno Unito e la Royal Family insieme alla moglie Meghan e al figlio Archie. I tre, infatti, vivono adesso negli Stati Uniti. “Ho fatto quello che qualsiasi marito e qualsiasi padre avrebbe fatto. Non è stato un abbandono, ma un passo indietro... Io non fuggirò mai e darò sempre il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021)Markle e il principecontinuano a commettere errori nei confronti dellae di tutta lareale. La Sovrana, infatti, sarebbe rimasta profondamente delusa dall'ultima mossa della coppia. A creare dissapori è stata l'intervista che il secondogenito di Carlo e Diana ha concesso allo show americano Late Late Show. Nell'intervista al Late Late Show, il principe ha spiegato i motivi che l'spinto a lasciare il Regno Unito e la Royal Family insieme alla mogliee al figlio Archie. I tre, infatti, vivono adesso negli Stati Uniti. “Hoquello che qualsiasi marito e qualsiasi padre avrebbe. Non è stato un abbandono, ma un passo indietro... Io non fuggirò mai e darò sempre il ...

